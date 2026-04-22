Çevre sorunları ve savaşlara karşı farkındalıkta sanatın gücünü kullandı
Düzce'de yaşayan Hayrullah Altay, sanatın gücünden faydalanarak katı, yağlı boya ve rölyef tekniğiyle ortaya çıkardığı eseriyle savaşlara ve çevre sorunlarına dikkati çekiyor
Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:37 Güncelleme:
Düzce'de yaşayan Hayrullah Altay, sanatın gücünden faydalanarak katı, yağlı boya ve rölyef tekniğiyle ortaya çıkardığı eseriyle savaşlara ve çevre sorunlarına dikkati çekiyor.
Eserinin arka fonda tamamen katı tekniğiyle atmosferi işleyen Altay, ön yüzündeki yerküreyi ve okyanusu yağlı boyayla ele aldı.
Altay, sol tarafta kalan Amerika kıtasını insanlığın çürümüşlüğünü simgelemesi için kuru ağaç kabuklarından, sağ taraftaki Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını ise keçe malzemeden yaptı.
