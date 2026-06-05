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        Haberler Ekonomi Enerji Çevreye 7 yılda toplam 4,41 milyar TL'lik yatırım

        Çevreye 7 yılda toplam 4,41 milyar TL'lik yatırım

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda stratejiler geliştirirken çevreci uygulamalara da imza atıyor. Bu kapsamda Bakanlık, çevre odaklı faaliyetlere 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım yaparken, bu yatırımlar sonucunda da 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Çevreye 7 yılda toplam 4,41 milyar TL'lik yatırım

        Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı çevre yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

        Bakanlık, 2019-2025 yılları arasında çevre faaliyetlerine toplam 4,41 milyar liralık yatırım yaptı. Bu yatırımlarla da 7,62 milyar liralık tasarruf sağlandı.

        Yaklaşık 157 bin Gigavatsaat Yenilenebilir Enerji Üretimi

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da çevrenin korunması adına önemli kazanımlar elde etti. Geçen yıl gerçekleştirilen 156 bin 999 gigavatsaat yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi. Bu miktar, yaklaşık 8,27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eşdeğer bir miktar olarak hesaplanıyor.

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        Bakanlık, sadece 2025 yılı içerisinde toplam 371,29 hektarlık alana 531 bin 869 adet fidan dikimi gerçekleştirirken, bu çalışmalarla yaklaşık 5 bin 851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2025 yılları arasında ise toplam 4 bin 532,14 hektar alana 4,9 milyon fidan dikti. Böylece, 7 yılda toplam 54 bin 409 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu.

        7,1 Tondan Fazla Atık Geri Kazanıldı

        Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile de yine sadece 2025 yılında 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

        Arıtılan Suyun Yüzde 83’ü Geri Kazanıldı

        Bakanlığın çalışmaları kapsamında 2025 yılında 10,2 milyon metreküp su arıtılırken, bunun yüzde 83’ü de geri kazanıldı.

        Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftasını kutladı. Bakan Bayraktar, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz. Sıfır atık ve enerji verimliliğini aynı anlayışın iki temel unsuru olarak görüyoruz. Tabiatın bize sunduğu eşsiz emaneti korumak adına israfın önüne geçiyor, doğal kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Daha yeşil ve temiz yarınlara ulaşma inancıyla Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.” ifadelerini kullandı

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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