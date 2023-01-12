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Çeyiz düzecekler dikkat! A101'de küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

A101 aktüel ürünler 12 Ocak kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; masa takımı, yatak örtüsü seti, robot süpürge, tost makinesi, ütü, kahve makinesi, gardırop ve TV ünitesi gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla satışa sunuldu. İşte, çeyiz düzecekler özel indirimlerin yer aldığı 12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı onlarca ürün 12 Ocak Perşembe günü itibarıyla indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. 12 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde yer alan küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri çeyiz düzeceklerin dikkatini çekti. İşte televizyondan buzdolabına, çay makinesinden süpürgeye kadar onlarca ürün...
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    A101 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    Andorid TV 58'' 8.299,00 TL

    Android Smart Led TV 50'' 5.499,00 TL

    Smart Led TV 43'' 3.999,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Buzdolabı 4.899,00 TL

    7 kg Çamaşır Makinesi 4.399,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Filtre Kahve Makinesi 239,00 TL

    Jet Türk Kahvesi Makinesi 579,00 TL

    Çay Makinesi 499,00 TL

    Multi Blender Set 749,00 TL

    El Mikseri 169,00 TL

    Saç Kurutma Makinesi 279,00 TL

    Dik Süpürge 549,00 TL

    Smart Klavye 399,00 TL

    Hard Disk 1.199,00 TL

    Cep Teledonu 5.399,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    2 Çekmeceli Gardırop 3.299,00 TL

    Sürgülü Gardırop 2.499,00 TL

    Mutfak Yemek Masası 749,00 TL

    TV Ünitesi 599,00 TL

    Çalışma Masası 599,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Robot Süpürge 2.799,00 TL

    Mini Tost Makinesi 279,00 TL

    Çelik Çay Makinesi 799,00 TL

    Kahve Makinesi 1.199,00 TL

    Tıraş Makinesi 499,00 TL

    Blender Set 599,00 TL

    Buharlı Ütü 2.299,00 TL

    Akıllı Ampul 249,00 TL

    Saç Maşası 899,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Tuşlu Dijital Piyano 8.999,00 TL

    Cep Telefonu 8.599,00 TL

    Smart Led TV 10.599,00 TL

    Akıllı Bileklik 679,00 TL

    Şarj Adaptörü 169,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Bebek Bezi Çeşitleri 139,00 TL

    Çamaşır Suyu 29,90 TL

    Karışık Sebze Suyu 17,90 TL

    Ayçekirdeği 14,95 TL

    Yüz Temizleme Köpüğü 26,95 TL

    Peçete 200'lü 16,90 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Dondurulmuş Piliç Bonfile 68,95 TL

    Piliç Kokteyl Sosis 35,95 TL

    Makarna Çeşitleri 11,90 TL

    Karışık Turşu 28,90 TL

    Reçel Çeşitleri 39,90 TL

    Sondurulmul Tahinli Mini Börek 25,90 TL

    Kakaolu Fındık Kreması 38,95 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Çift Kişilik Yatak Örtülü Yorgan ve Yastık Kılıf Seti 599,00 TL

    Dikiş Makinesi 1.699,00 TL

    Kanaviçe Kiti 29,95 TL

    Bayan Desenli Süpersoft Tek Alt 89,95 TL

    Yün Görünümlü Tam Fermuaarlı Sweatshirt Kadın 179,00 TL

    Yün Görünümlü Tam Fermuaarlı Sweatshirt Erkek 189,00 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Antifirizli Cam Suyu 37,95 TL

    Radyatör Antifrizi 67,95 TL

    Motosiklet Brandası 129,95 TL

    Oyuncak Pelüş Pet Taşıma Çantası 89,95 TL

    Bay/Bayan Tüylü Kışlık Terlik 34,95 TL

    Oyuncak Motorsikletli Bebek 79,95 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Masa Takımı 1.899,00 TL

    Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL

    Ütü Masası 279,95 TL

    Metal Merdiven 319,95 TL

    Çamaşır Sepeti 49,95 TL
  • Çeyiz düzecekler dikkat! 12 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve mobilya çeşitleri indirimde!

    Termos 79,95 TL

    Çelik Temros Bardak 179,95 TL

    Kristalin Şekerlik 49,95 TL

    Ayaklı Servis Tabağı 129,95 TL

    Kahvaltı Seti 249,95 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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