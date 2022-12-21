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Haberler Enerji
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Cezayir'den AB'nin doğalgazda tavan fiyat uygulamasına tepki

Cezayir, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin şubat ayından itibaren uygulanmak üzere aldığı doğalgazda tavan fiyat uygulama önlemini doğru bulmadığını bildirdi

Cezayir'den AB'nin doğalgazda tavan fiyat uygulamasına tepki
Cezayir'den AB'nin doğalgazda tavan fiyat uygulamasına tepki
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AA

Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab, Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Devlet Sekreteri Franziska Brantner ile başkent Cezayir’de düzenlenen 4. Almanya-Cezayir Enerji Günü kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

AA'nın haberine göre, Bakan Arkab, AB'nin gaz fiyatlarına tavan uygulama kararına ilişkin olarak, "Almanya ve Avrupa'daki ortaklarımızla birlikte kıtaya, özellikle gaz ve enerji sağlama konusunda tamamen anlaştık. Cezayir güvenilir ve emin bir ülkedir." dedi.

Cezayir'in Avrupalı ortaklarıyla gerçekleştirdiği uzun vadeli sözleşmelerin fiyatları konusunda tam bir mutabakat içinde olduğunu hatırlatan Arkab, şöyle devam etti:

"Ancak fiyatlar ve tedarikler için serbest piyasada olmak istiyoruz. Cezayir, her ne olursa olsun, fiyatların sınırlandırılması fikrini desteklemiyor. Enerji piyasası, yukarı yöndeki yatırımlara ve projelere (araştırma, keşif ve sondaj) devam etmek için serbest olmalıdır."

Arkab, doğalgaza tavan fiyat getirilmesi durumunda, bunun kaynağa yapılan yatırımları ve genel olarak üretimi doğrudan etkileyeceğini belirterek, orta ve uzun vadede gaz alanında büyük yatırımların Avrupa'daki pazarların gelişimi konusunda net bir vizyon gerektirdiğini vurguladı.

Petrol ve gaz endüstrisinin, iklim nötrlüğü ve metanla ilgili düzenlemeler ile fiyat tavan uygulaması gibi AB tarafından getirilen yasal değişikliler ve önlemlerden etkilenmesinin muhtemel olduğuna dikkati çeken Arkab, "Yatırımların gelişimi, gaz tüketen ve boru hatlarının güzergahı ülkelerin, net enerji, mali ve çevresel politikalarla desteklenen şeffaf ve ayrımcı olmayan yasal çerçevelerine bağlıdır." diye konuştu.

Arkab, ayrıca iklim konusunun ayrımcı uygulamalarda kullanılması ve sınırlarda konulan engellere ilişkin tedbirlerin uygulanması konusunda da endişelerin olduğunu kaydetti.

AB ülkeleri, pazartesi günü, Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Avrupa’nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasının siyasi karar olduğunu belirterek, karara tepki göstermişti.

AVRUPA'DAN GAZA 180 EURO TAVAN FİYAT

Kovid-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğal gaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

AB ülkelerinin, pazartesi günü, üzerinde anlaştıkları tavan fiyat kararı, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 euroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 euro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecek.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euroya kadar çıkarken bugün ise 106,2 eurodan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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