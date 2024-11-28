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        Haberler Spor Basketbol Charnay Basket: 84 - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 53 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Charnay Basket: 84 - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 53 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Fransa'nın Charnay Basket takımına 84-53 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 01:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:11
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        Gayrimenkul Bodrum deplasmanda mağlup!
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        TR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubunun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransız ekibi Charnay Basket takımına 84-53 mağlup oldu.

        Prisse'de oynanan maçın ilk çeyreğini 18-14 geride tamamlayan Bodrum ekibi, devreye de 45-26 yenik girdi.

        Üçüncü çeyrekte de farkı eritemeyen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, son çeyreğe 57-39 geride girerken maçı da 84-53'lük skorla kaybetti.

        Bodrum ekibi, bu sonuçla grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti.

        Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarının sonuncuları (4 takım) play-off turu oynayacak.

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