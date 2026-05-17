        Chelsea'de Xabi Alonso dönemi!

        Chelsea'de Xabi Alonso dönemi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'yu takımın başına getirdiğini ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 11:37 Güncelleme:
        İşte Xabi Alonso'nun yeni takımı!

        İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Xabi Alonso getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Bayer Leverkusen'i tarihinin ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Alonso, 2025'te başına geçtiği Real Madrid'de Ocak 2026'ya kadar görevde kalmıştı.

        Bu sezon Enzo Maresca, Liam Rosenior ve geçici olarak Calum McFarlane'in görev yaptığı Chelsea, bitime iki hafta kala 49 puan topladığı Premier Lig'de 9. sırada yer aldı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Chelsea, son olarak Federasyon Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 yenilmişti.

        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
