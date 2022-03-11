Abramovic'in sahibi olduğu Chelsea Kulübü, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor.

İngiltere Hükümeti'nin yaptırımlarının yanı sıra sponsorlar da çekildiklerini açıklıyor.

Sky Sports'un haberine göre son olarak Barclays tarafından Chelsea'nin banka hesabı donduruldu. Banka, Chelsea'ye sezon sonuna kadar Premier Lig'de mücadele etmesi için verilen lisansı değerlendirmek için zaman istedi.

The Athletic'in haberine göre ise Chelsea'nin banka hesabının yanı sıra şirket kredi kartlarına da yasak geldi. Kartların dondurulmasının ardından kulüp otobüsüne yakıt alınamadı.

Sky Sports yorumcusu Kaveh Solhekol bu kararı, "Bu karar büyük, çok büyük yankı uyandıracak kulüp için. Banka hesabı Chelsea adına açık ancak kulübün sahibi Roman Abramovich ve onun ülkeye girişi yasak. Birleşik Krallık'ta kimse Abramovich'le iş birliği yapamaz. Chelsea'nin devam edebilmesi için özel lisans verildi ama Barclays bu durumun sadece futbolla sınırlı kaldığından emin olmak istiyor. Çoğu banka risk altında" şeklinde yorumladı.