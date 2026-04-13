Chery'den Avrupa'da ortaklık arayışı

Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa’daki üretimini artırmak için yeni fabrikalar kurmak yerine mevcut tesisleri kullanabileceği ortaklıklar arıyor.

Paris’te düzenlenen bir etkinlikte söz konusu stratejiyi açıklayan Chery’nin Fransa Ticari Operasyonlar Direktörü Lionel French Keogh, şirketin Avrupa’da ek üretim kapasitesi arayışında olduğunu belirtti.

Reuters'ın haberine göre, bu açıklama, Omoda ve Jaecoo markalarının Fransa lansmanı sırasında yapıldı.

HEDEF YEREL ORTAKLIKLAR

Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ise yeni bir montaj tesisi kurmak yerine mevcut üretim altyapısından yararlanmayı tercih ettiklerini belirtti.

Yin, bu sürecin zaman ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, en kritik unsurun doğru yerel ortaklıkları kurmak olduğunu ifade etti ve önümüzdeki aylarda bu konuda somut gelişmeler paylaşmayı umduklarını dile getirdi.

Yin, hangi otomobil üreticileriyle görüşüldüğüne ya da kaç ülkenin değerlendirildiğine dair detay vermedi ancak Fransa’nın potansiyel üretim merkezlerinden biri olduğunu doğruladı.

AVRUPA'DAKİ SATIŞLARI 6 KAT ARTTI

Chery, Çinli rakibi BYD gibi, 2023 yılında Avrupa pazarına giriş yaptıktan sonra hızlı bir büyüme yakaladı.

Otomotiv danışmanlık şirketi Dataforce’un verilerine göre, şirketin Avrupa satışları bir yıl içinde yaklaşık altı kat artarak 17 bin seviyesinden 120 binin üzerine çıktı.

Dünyanın en büyük otomobil ihracatçılarından biri olan Chery, daha önce İspanya’nın Barselona kentindeki eski bir Nissan fabrikasında Ebro ile ortak girişim kurarak yatırım yapmıştı. Şirket, bu tesisteki yıllık üretimini 2029 yılına kadar 200 bin adede çıkarmayı hedefliyor.

Ancak şirket yöneticilerine göre bu kapasite, artan talebi karşılamak için yeterli değil. Ayrıca Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı vergiler ve yerli üretim şartları da şirketi Avrupa içinde daha fazla üretim yapmaya zorluyor.

Chery ayrıca kısa süre önce Lepas markasını da Avrupa’da piyasaya süreceğini duyurdu.

Şirketin küresel satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 7 artarak 2.8 milyon araca ulaştı. Bu satışların yüzde 47’sinden fazlası Çin dışındaki pazarlardan elde edildi.

