Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.019,38 %-0,39
        DOLAR 44,7183 %0,20
        EURO 52,3603 %0,01
        GRAM ALTIN 6.805,98 %-0,10
        FAİZ 40,74 %1,82
        GÜMÜŞ GRAM 106,76 %-1,99
        BITCOIN 71.022,00 %-0,47
        GBP/TRY 60,1898 %0,09
        EUR/USD 1,1700 %-0,20
        BRENT 101,67 %6,74
        ÇEYREK ALTIN 11.127,78 %-0,10
        Chery'den Avrupa'da ortaklık arayışı

        Chery'den Avrupa'da ortaklık arayışı

        Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa'da yeni fabrika kurmak yerine mevcut tesisleri kullanmak için yerel ortaklarla görüşmeler yürütüyor. Edinilen bilgiye göre, Çinli şirket, artan talep ve Avrupa Birliği düzenlemeleri nedeniyle üretimini kıta genelinde genişletmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinli marka Avrupa'yı radarına aldı

        Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa’daki üretimini artırmak için yeni fabrikalar kurmak yerine mevcut tesisleri kullanabileceği ortaklıklar arıyor.

        Paris’te düzenlenen bir etkinlikte söz konusu stratejiyi açıklayan Chery’nin Fransa Ticari Operasyonlar Direktörü Lionel French Keogh, şirketin Avrupa’da ek üretim kapasitesi arayışında olduğunu belirtti.

        Reuters'ın haberine göre, bu açıklama, Omoda ve Jaecoo markalarının Fransa lansmanı sırasında yapıldı.

        HEDEF YEREL ORTAKLIKLAR

        Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ise yeni bir montaj tesisi kurmak yerine mevcut üretim altyapısından yararlanmayı tercih ettiklerini belirtti.

        Yin, bu sürecin zaman ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, en kritik unsurun doğru yerel ortaklıkları kurmak olduğunu ifade etti ve önümüzdeki aylarda bu konuda somut gelişmeler paylaşmayı umduklarını dile getirdi.

        Yin, hangi otomobil üreticileriyle görüşüldüğüne ya da kaç ülkenin değerlendirildiğine dair detay vermedi ancak Fransa’nın potansiyel üretim merkezlerinden biri olduğunu doğruladı.

        AVRUPA'DAKİ SATIŞLARI 6 KAT ARTTI

        Chery, Çinli rakibi BYD gibi, 2023 yılında Avrupa pazarına giriş yaptıktan sonra hızlı bir büyüme yakaladı.

        Otomotiv danışmanlık şirketi Dataforce’un verilerine göre, şirketin Avrupa satışları bir yıl içinde yaklaşık altı kat artarak 17 bin seviyesinden 120 binin üzerine çıktı.

        Dünyanın en büyük otomobil ihracatçılarından biri olan Chery, daha önce İspanya’nın Barselona kentindeki eski bir Nissan fabrikasında Ebro ile ortak girişim kurarak yatırım yapmıştı. Şirket, bu tesisteki yıllık üretimini 2029 yılına kadar 200 bin adede çıkarmayı hedefliyor.

        Ancak şirket yöneticilerine göre bu kapasite, artan talebi karşılamak için yeterli değil. Ayrıca Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı vergiler ve yerli üretim şartları da şirketi Avrupa içinde daha fazla üretim yapmaya zorluyor.

        Chery ayrıca kısa süre önce Lepas markasını da Avrupa’da piyasaya süreceğini duyurdu.

        Şirketin küresel satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 7 artarak 2.8 milyon araca ulaştı. Bu satışların yüzde 47’sinden fazlası Çin dışındaki pazarlardan elde edildi.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

