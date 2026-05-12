Chobani’den New York Belediyesi ile çocuklar için iş birliği

Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu, ABD’nin en çok satan yoğurt markası Chobani ve New York Belediyesi Ulaştırma Departmanı (DOT), çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanlar yaratmak amacıyla “Futbol Caddeleri” (Soccer Streets) projesini hayata geçirdi.

New York genelindeki beş bölgede, 50’den fazla kamu okulunun önündeki sokaklar araç trafiğine kapatılarak futbol sahalarına, sanat istasyonlarına ve mahalle kutlama alanlarına dönüştürülüyor. Etkinlikler 1 Mayıs itibarıyla başladı ve eğitim öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'a kadar devam edecek.

ABD’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu "Street Lab" iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde öğrenciler çift kale maçlara katılıyor, profesyonel antrenman tekniklerini öğreniyor. Chobani ise sahada sunduğu ürün tadımları, atıştırmalıklar ve içecek ikramlarıyla sporcuların enerji ihtiyacını karşılarken; çocuklara özel hazırlanan futbol temalı çıkartmalar, özel tasarım toplar ve ödüllerle etkinliğe destek sağlıyor.

Çocukluğundan beri futbolu çok sevdiğini ve futbolun kendisi için hiçbir zaman sadece bir oyun olmadığını vurgulayan Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Futbolun hepimizi birleştirme, bir aidiyet duygusu yaratma ve saha dışında da hayat boyu yanımızda taşıdığımız şeyleri öğretme gücü var. ABD Milli Takımı’ndan ülkenin dört bir yanındaki gençlik kulüplerine verdiğimiz desteklerle gördük ki, insanların hayallerini beslediğinizde bu hayaller filizlenip büyüyor. Şimdi bu ruhu New York mahallelerine taşımak ve belediye ile birlikte çocuklar için böyle bir şeyin parçası olmak benim için çok özel. Sokakların oyun oynayan çocuklarla dolması, ailelerin onları heyecanla izlemesi ve insanların futbol etrafında bir araya gelmesi… Futbolu güzel yapan şey tam da bu. Özellikle Dünya Kupası yaklaşırken, bunu kutlamak için daha iyi bir yol olamazdı.” şeklinde konuştu.

Futbol Caddeleri” (Soccer Streets) projesi, okul önlerindeki alanların çocukların oyun oynayabileceği, öğrenebileceği ve bir araya gelebileceği alanlara nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Proje kapsamında çocukların kendi futbolcu kartlarını tasarlayabileceği istasyonlar kurulurken, Chobani çalışanları da gönüllü olarak etkinliklerde yer alacak. Etkinliklerin ardından projenin daha fazla okula yayılması ve diğer okulların da yıl boyunca devam eden “Okullar İçin Açık Sokaklar” programına dahil edilmesi hedefleniyor.

Chobani, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile iş birliğine imza atmıştı. Anlaşma, yıllık 10 milyon euro tutarında ve 10 yıl süreli stadyum isim hakkı ile Avrupa maçlarını kapsayan yıllık 4 milyon euro değerinde ve 5 yıl süreli forma önü sponsorluğunu içeriyor.