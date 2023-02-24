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CHP, Ulusal Afet Stratejisi oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı alarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı" düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkımın ardından afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamadığı belirtilen açıklamada, depremin tahribatını bu derece büyüten temel nedenin 'ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkım' olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"6 Şubat tarihli, Kahramanmaraş merkezli deprem ülkemizin geleceğini etkileyecek büyük bir tahribata yol açmıştır. Depremin tahribatını bu derece büyüten temel neden ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkımdır.

Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur. Öte yandan afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamamış olması son derece düşündürücüdür.

Yaşanan yıkım ulusal düzeyde, ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan tüm bu olumsuzlukları dikkate alarak, bir “Ulusal Afet Stratejisi” oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı almıştır. Ulusal Afet Stratejisi’nin hazırlanmasının başlangıç adımı olarak afet odaklı çalışan farklı mühendislik dalları, şehircilik/mimari, sosyoloji, sağlık, yönetim ve lojistik alanlarından bilim insanlarını davet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bilim insanlarının katkılarının yanı başta meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, saha deneyimi olan uzmanlar ve gönüllülerin de katkısıyla politika çerçevesi ve uygulama planları yapılandırılacaktır. Milletvekillerimizin TBMM çalışmaları ile de eşgüdüm sağlanacaktır. Çalışmalar CHP Genel Sekreterliği tarafından koordine edilmektedir."