CHP SEÇİM SONUÇLARI| CHP genel başkanı kim oldu? Son dakika: İkinci turda başkan belli oldu! İşte 38. CHP Kurultayı sonuçları

CHP SEÇİM SONUÇLARI| CHP genel başkanı kim oldu? Son dakika: İkinci turda başkan belli oldu! İşte 38. CHP Kurultayı sonuçları

1 Şurada Paylaş!









CHP genel başkanı kim oldu? Geçtiğimiz gün başlayan 38. CHP Olağan Kurultayı ilk gününde genel başkanlık yarışına sahne oldu. Örsan Öyman'in adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında CHP genel başkanlık yarışı başladı. 1368 kurultay delegesinin oy kullandığı kurultayda ilk turda iki adayın da salt çoğunluğu elde edememesi nedeniyle başkanlık yarışı ikinci tura kaldı. Saat 00.30'da başlayan ikinci tur oylaması sonucu "CHP yeni genel başkanı kim oldu?" sorusu cevabını buldu. İşte CHP seçim sonuçları yani 38. Olağan CHP Kurultayı sonuçları....