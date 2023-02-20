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Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek. Cenazesi ülkesine götürülen Atsu için konuşan başkan yardımcısı Bawumia, "Atsu'ya uygun bir uğurlama yapmak için ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı

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  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.

     
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Atsu'nun cenazesini taşıyan THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    DEVLET TÖRENİ YAPILACAK

    Başkan yardımcısı Bawumia, havalimanında düzenlenen törende kısa bir açıklama yaparak "Devlet, Atsu'ya uygun bir cenaze töreni sağlamak için aileyle tam olarak ilgilenecek" dedi.
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Ordu tarafından uçağın kargo bölümünden çıkarılan ve ulusal bayrağa sarılı tabutun taşınması esnasında dualar edilirken vatandaşlar duygularına hakim olamadı. 
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    12 gün süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Atsu'nun bedeni cumartesi sabahı bulunmuştu. 
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Başkan yardımcısı Bawumia, Atsu'nun ölümünü acı verici bir kayıp olarak nitelendirerek, yaslı aileye Gana hükümeti ve halkının taziyelerini iletti.

     
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Atsu'nun babası Gabriel Nkrumah Twasam, oyuncunun cenazesinin eve götürülmesine yardım ettiği için hükümete, kendilerine gösterilen dayanışma için tüm Ganalılara teşekkür etti.
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Atsu'nun ablası ise erkek kardeşinin ölümüyle hala yüzleşmeye çalıştığını söyledi:

    “İki hafta önce depremi duyduğumuzdan beri bizim için kolay olmadı. Geçen cumartesi erken saatlerde öldüğünü duyana kadar hayatta kalması için dua ediyorduk"
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    "Daha da yıkıcı olanı depremden birkaç saat önce bazı aile üyeleriyle telefonda uzun tartışmalar yapmış olması. Bu, kalplerimizin neden kırıldığını ve tarif edilemeyecek kadar paramparça bırakıldığımızı açıklıyor"
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    CHRISTIAN ATSU'NUN KARİYERİ

    10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı. Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

     
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi. 2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

     
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu.

     
  • Christian Atsu için Gana'da devlet töreni düzenlenecek

    Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.

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