Christian Eriksen'e Galatasaray kancası!
10 numara transferi için fırsat kovalayan Galatasaray'ın gündemine Christian Eriksen geldi!
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Manchester United'ın futbolcusu Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Eurosport'ta yer alan habere göre, orta saha kurgusuna takviyede bulunmayı hedefleyen Galatasaray, gündemine Christian Eriksen'i aldı.
Sarı-kırmızılıların, Manchester United'da forma giyen tecrübeli orta sahanın peşine düştüğü ve ilk görüşmelerin gerçekleştiği iddia edildi.
Haberin detayında ise Türkiye'de 9 Şubat'a kadar devam eden transfer döneminde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapıldı.
31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Eriksen, bu sezon Manchester United forması ile 19 maçta süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.