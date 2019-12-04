Çikolatalı sufle tarifi, nasıl yapılır?

Çikolatalı Sufle nasıl yapılır? Çabucak hazırlayacağınız aynı şekilde çabuk bir şekilde tüketmeniz gereken bir tatlı türüyle karşınızdayız. Akışkan çikolatasının damaklarda bıraktığı tat yumuşak kekinin ağızda dağılmasıyla uyum içinde olan bu tatlıyı misafirlerinize üzerine pudra şekeri ekleyerek sunabilirsiniz.
Çikolatalı Sufle Malzemeler:
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 80 gr bitter çikolata
- Yarım su bardağı un
- 3 yumurta
- 4 yemek kaşığı toz şeker
Çikolatalı Sufle Yapılışı:
- Çikolata ve tereyağını tencere içerisinde eritin.
- Karışım eridiğinde içerisine un ekleyin.
- Ayrı bir kap içerisinde şeker ve yumurtayı köpük olacak şekilde karıştırın.
- Çikolatalı karışımla yumurtalı karışımı birleştirip karıştırmaya devam edin.
- Akışkan bir hal almalı.
- Sufle pişireceğiniz kapları tereyağıyla yağlayıp yapışmaması için içerisine toz şeker serpin.
- 220 derecede ısıttığınız fırında 25 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkarıp sıcak bir şekilde servis edin.
Çikolatalı Sufle Püf Yapılışı:
- Sufleyi yapmaya başlamadan fırını çalıştırınız.
- Suflenin akışkan olması için fırının sıcaklığının iyi ayarlanması lazım.
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