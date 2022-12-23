Haris Seferovic'in gol yollarında yaşadığı dönemde imdada yetişen tecrübeli golcü, Mauro Icardi'nin sakat olduğu süreçte 'Ben buradayım' mesajı verdi. Eyüpspor başta olmak üzere adı bazı kulüplerle anılan Gomis'in hem saha içi hem de saha dışında yaptığı liderlik ile takımda kalması bekleniyor.