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Çilingir Bafetimbi Gomis!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Mücadelede birçok pozisyona giren Galatasaray turu tek golle alırken zaferi ise Gomis getirdi. Başka takıma transferi gündemde olan Gomis sarı-kırmızılıların yine çilingiri oldu!

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AA / HABERTURK.COM
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Geçen sezon kupada Denizlispor'a, 2020-21'de ise Alanyaspor'a elenen Galatasaray, dün beşinci tur karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadelede net gol fırsatlarının dışında bir de penaltı kaçıran sarı-kırmızılılar turu tek golle atladı. Galatasaray'ın çilingirliğini ise yine Bafetimbi Gomis yaptı.

     
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    40. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Dubois'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Torreira, Mikail Okyar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen Seferovic'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, sarı-kırmızılı oyuncu dönen topu tamamlayarak ağlara gönderse de kural gereği gol geçerli sayılmadı.
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    82. dakikada sol taraftan gelişen atakta Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden arka direğe ortaladığı topu Gomis filelerle buluşturdu: 1-0. Golden yaklaşık 10 dakika sonra bir kez daha sahne alan tecrübeli futbolcu bu kez direği geçemedi. 90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun içeri ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak isterken Van Aanholt önünde kalan meşin yuvarlağı penaltı noktası önündeki Gomis'e çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Sezon başında Galatasaray'ın ligdeki 3 puanlarını getiren isim olan 37 yaşındaki futbolcu bir kez daha çilingirlik yaptı ve sarı-kırmızılıları sırtladı.
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Galatasaray'ın ilk lig galibiyeti olan Antalyaspor mücadelesinde oyuna son anlarda giren ve maçı kazandıran Gomis, benzer bir senaryoyu Ümraniyespor mücadelesinde de hayata geçirmiş ve 3 puanı kazandırmıştı.
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında da birer gol kaydeden 37 yaşındaki golcü kupada ise Kastamonuspor ağlarını bir kez sarsıp iki de asist yapmıştı.
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Ofspor mücadelesiyle birlikte ligdeki Konyaspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçen Fransız golcü hazırlık döneminde ise iyi performans sergilemişti.

     
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ve Toulouse'la karşılaşan sarı-kırmızılılarda Gomis, Villarreal ve Toulouse karşısında birer gol kaydetmişti.
  • Çilingir Bafetimbi Gomis!

    Haris Seferovic'in gol yollarında yaşadığı dönemde imdada yetişen tecrübeli golcü, Mauro Icardi'nin sakat olduğu süreçte 'Ben buradayım' mesajı verdi. Eyüpspor başta olmak üzere adı bazı kulüplerle anılan Gomis'in hem saha içi hem de saha dışında yaptığı liderlik ile takımda kalması bekleniyor. 

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