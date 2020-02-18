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ABD ile Birinci Aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeye çalışan Çin, ABD'den ithal 696 ürün için gümrük vergisi muafiyetleri tanıyacağını açıkladı. Bu muafiyetler Çin'in şimdiye kadar sunduğu en önemli gümrük vergisi muafiyetleri oldu. Bugünkü açıklama Washington ve Beijing arasındaki Birinci Aşama ticaret anlaşmasının 14 Şubat'ta yürürlüğe girmesinde sonra geldi.

Çin, anlaşma kapsamında ABD'den mal ve hizmet alımını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırmayı taahhüt etmiş ve anlaşma imzalandıktan sonra ABD'den ithal ürünlere yönelik bazı ek gümrük vergilerini geri almıştı.

SATIN ALMA HEDEFİNE KORONAVİRÜS ENGELİ

İkili ticaret anlaşmazlığının tırmandığı sırada devreye alınan ek gümrük vergilerinde muafiyete tabi olacak ürünler arasında domuz eti, sığır eti, soya fasulyesi, LNG ve ham petrol gibi temel tarım ve enerji ürünleri bulunuyor. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, satın alma hedeflerine ulaşma kabiliyeti konusunda endişeleri artırdı.

Ülke çapında yetkililer, yaklaşık 1.900 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve ülkede 70.000'den fazla kişiye bulaşan

virüsün yayılmasını engellemek için seyahat ve ulaşım konusunda büyük kısıtlamalar getirdi. Muafiyete tabi olan diğer ürünler arasında denatüre etanol ve bazı buğday, mısır ve sorgum bulunuyor. Bakır cevheri ve konsantreleri, bakır hurdası ve alüminyum hurdası da dahil olmak üzere bazı tıbbi cihazlar ve metaller de gümrük vergisinden muaf tutulacak.