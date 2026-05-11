Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.062,65 %0,15
        DOLAR 45,3794 %0,05
        EURO 53,4809 %0,59
        GRAM ALTIN 6.822,12 %-0,78
        FAİZ 40,65 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 117,47 %0,26
        BITCOIN 80.758,00 %0,05
        GBP/TRY 61,7181 %-0,27
        EUR/USD 1,1755 %-0,27
        BRENT 105,77 %4,42
        ÇEYREK ALTIN 11.154,17 %-0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de üretici fiyatlarında Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle görülen artış sürüyor

        Çin'de üretici fiyatlarında Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle görülen artış sürüyor

        Çin'de, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Ortadoğu'da başlayan savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarında yol açtığı yükselişin etkisiyle üretici fiyatlarındaki artış nisan ayında da devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de üretici fiyatlarında artış sürüyor

        Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı fiyat artışı verilerine göre, nisanda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

        Orta Doğu'da savaşın küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın üretici fiyatlarındaki etkisi nisanda önceki aya kıyasla daha belirgin hale geldi.

        İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ÜFE, 2022'nin son çeyreğinden bu yana, 41 aydır süren gerilemenin ardından ilk kez martta yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

        ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde başlayan gerileme sonraki 3 yıl boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 ve 2025'te yüzde 2,6 düşmüştü. Endeks bu yıl da ocakta yüzde 1,4, şubatta yüzde 0,9 gerilemişti.

        REKLAM

        TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DA SÜRÜYOR

        Öte yandan enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

        Tüketici fiyatları, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, martta ise yüzde 1 artmıştı.

        Çin'de tüketici fiyatları 2023'ten itibaren durgunluğa girmişti. Ülkede enflasyon 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 0,2 artmış, 2025'te ise sabit kalmıştı. Çin hükümeti, süregelen durgunluk nedeniyle normalde yüzde 3 olarak belirlediği yıllık enflasyon hedefini geçen yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

        HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİ, SAVAŞ NEDENİYLE KESİLMİŞTİ

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

        Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

        Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

        Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zafer gecesine şiddet gölgesi

        Galatasaray'ın Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, bazı bölgelerde çıkan olaylar geceye gölge düşürdü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış