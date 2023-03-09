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Geçtiğimiz hafta Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere getirilen ek gümrük vergisi, Çin'de yankı buldu.

Öyle ki, Çinli yetkililer 3 Mart 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan Çin'den ithal edilen elektrik araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik karar hakkında açıklamalar yapmaya başladı.

Shenniao Zhixun Observation'da yer alan habere göre, Türkiye'nin söz konusu kararı geri çekmesi gerektiğini söyleyen Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Çin ve Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin DTÖ’nün çizdiği kurallara ve taahütlerine uyması gerektiğini belirtti.

YENİ MARKALAR GELİYOR

Türkiye'de Çin'de üretim yapan MG, Seres ve Skywell gibi markalar elektrikli otomobillerini satış ve satış sonrası faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Yakın bir gelecekte BYD, Leap Motor ve Chery de Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor.

İlk etapta benzinli araçlarını Türkiye getirecek Chery'nin önümüzdeki yıl elektrikli otomobillerini de Türkiye'ye getirme hedefi bulunuyor.

BYD ise, önceki hafta Türkiye pazarına elektrikli otomobilleri ile gireceğini duyurmuştu. Leap Motor ise yıl içinde Türkiye'de elektrikli otomobillerini satışa sunacak.

Ayrıca, Türkiye'de kısa bir süre önce şirket kuran Tesla'da, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobilleri Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.