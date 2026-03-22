Çin’de düzenlenen geleneksel etkinlikte robotlar sokağa çıktı
Çin'in güneyindeki Jieyang kentinde düzenlenen "Ying Laoye" etkinliğinde insansı robotlar da yer aldı
Giriş: 22.03.2026 - 12:29
Geleneksel kıyafetler giydirilen robotlar, yerel halk ve gösteri ekipleriyle birlikte kortejde yer alarak modern teknoloji ile köklü kültürel gelenekleri bir araya getirdi.
Chaoshan bölgesine özgü bir halk etkinliği olan “Ying Laoye” kapsamında köylüler, gong, davul ve havai fişekler eşliğinde heykeller taşıyarak köyde dolaşıyor, refah ve güvenlik için dua ediyor. Her yıl ay takviminin ilk veya ikinci ayında düzenlenen etkinlik, bölgenin önemli kültürel gelenekleri arasında yer alıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ