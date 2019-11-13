Huawei Technologies çatısı altında faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon markası Honor’ın 11 Kasım Bekârlar Günü kampanyaları kapsamında anavatanı Çin’de 8 farklı online mağazada kendi kategorisinde en çok satan akıllı telefonu Türkiye’de de piyasaya çıkıyor.

İlk olarak Çin'de 30 Temmuz’da satışa çıkan Honor 9X, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’deki tüketicilere da sunulacak. Honor 9X, Çin’de piyasaya çıktığı ilk gününde 300 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştı.

Telefon, online mağazalarda başlayan satışlarda 2 dakikada 200 milyon yuanlık (170 milyon TL) barajını aşarak, Honor 8X’in geçen yıl elde ettiği rekoru ikiye katlamıştı. Honor Başkanı George Zhao, Honor 9X için 20 miloyonluk satış hedefi koyduklarını duyurmuştu.

19 KASIM’DA SATIŞA ÇIKACAK

Türkiye’de 19 Kasım günü tanıtımı yapılacak olan Honor 9X’te, pop-up (açılır kapanır) kamera ve 4000 mAh gücündeki batarya yer alıyor.

Honor’ın bu yeni akıllı telefonu, 3’lü arka kamera (48 MP + 8 MP + 2 MP),16 MP’lik açılır (pop-up) ön kamera, 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü ekran, çerçevesiz tasarım, Kirin 710F işlemci, 64 GB/ 128 GB depolama, 4 GB / 6GB RAM seçeneği gibi özelliklere sahip.

Avrupa pazarında 299 Euro’dan başlayan fiyatlara satışa sunulan Honor 9X’in Türkiye’deki fiyatı ise resmi olarak haftaya duyurulacak.

Honor Türkiye CEO’su Kevin Kong, yeni modelleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Honor 9X’in gerek Çin’de, gerek diğer ülkelerdeki başarısını, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’de de göstermeye hazırlanıyoruz. Özellikle ekranda yer kaplamayan ve telefonun içerisinden istendiği zaman dışarı çıkarılabilen Pop-Up kamera ve dinamik tasarımıyla bu yeni telefonun kullanıcılarımızın hayatında önemli bir yer edineceğini düşünüyoruz.”