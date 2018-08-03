Ciner'den kurumsal finansman rekoru

Ciner grubu şirketlerinden We Soda Limited 1 Ağustos 2018 tarihinde 7 yıl vadeli 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğünde uluslararası sendikasyon kredisi sağladı. Bu anlaşma, Türkiye borçlanma piyasalarında son 5 yılda görülen en yüksek tutarlı kurumsal finansman anlaşması olarak tarihe geçti.

WE SODA DÜNYA KLASMANINDA

Ciner Grup'un % 100 iştiraki olan We Soda, dünyanın en büyük soda külü üreticisidir. 7 milyon ton kurulu gücü ile Çin hariç yaklaşık %21 pazar payına sahiptir. We Soda küresel ölçekte en düşük maliyet yapısı ile çalışan soda külü üreticisidir. Soda külünü doğal yollarla trona madeninden üretmektedir.

We Soda'nın Türkiye'de faaliyet gösteren iki şirket vardır, bunlar Eti Soda ve Kazan Soda'dır. We Soda aynı zamanda ABD'de Ciner Wyoming USA adlı şirketin de ana hissedarıdır.

DÜNYA DEVLERİ FİNANSE EDİYOR

We Soda'nın sağlamış olduğu 1,660 milyar dolarlık krediyi sağlayan bankalar Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan Denizbank, Türkiye İş Bankası, Çin'in en büyük 5 bankasından biri olan Bank of China-Lüksemburg ve Amerikalı yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'tan oluşuyor.





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