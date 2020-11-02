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Ciner Grubu CEO’su ve Kazan Soda Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Türkiye’de cam ambalaj üretimi hakkında BloombergHT’ye konuk oldu. Pandemi döneminde hijyen konusuna çok önem veren bir firma olduklarını belirten Usta, zaten katı olan kuralları daha da katılaştırmak suretiyle şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadıklarını söyledi. Bir vardiyanın her zaman evde yedekte tutulduğunu söyleyen Usta, pandemi döneminde kimsenin işten çıkarılmadığını ve herkesin maaşının tam ödendiğini ifade etti.

Türkiye pazarının yüzde 60’ına maden şişesini ürettiklerini toplamda da yüzde 22 pazar payına sahip olduklarını belirten Usta, pandemi döneminde cam şişenin daha sağlıklı olması gerekse de maden suyunun içindeki minerallerin etkisi ile ciddi bir artış gösterdiğini söylerken şunları ekledi: “Maden suyunda artış yüzde 30 olurken genelde sektör bazında yüzde 20’ler civarında bir artış oldu. Bunun bir kısmı ihracat kaynaklı oldu. Özetle, pandemi dönemi şişe cam ambalaj sektörünün geliştiği bir dönem oldu.”

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN SEÇİLDİK"

Şişe hafifletme teknolojisi hakkında değerlendirmede bulunan Usta, şunları söyledi:

“Kurduğumuz cam ambalaj tesisleri, 2 tane fırın; Türkiye pazarında yüzde 22’lik paya sahip ancak dünyada açık ara en iyi tesislerden bir tanesi. Bağımsız bir kuruluş olan “American Glass Research” tarafından da dünyadaki en iyi üretim tesislerinden biri olarak seçildi. Biz ekibimizle şu anda dünyada 200 gram üretilen alkollü içecek şişesini 180 gram olarak üretebilen ilk ve tek firmayız. Türkiye’de aşağı yukarı hafifletmeye 40 bin ton civarında şişe daha üretmiş olduk. Yani yaptığımız hafifletme ile 40 bin ton şişe daha üretmiş olduk. Bunun ciddi çevresel etkileri var. Bizim Avrupa'da yaptığımız herhangi bir tesiste 1 milyar şişe ürettiğimizde, hafifletmeyle üretimden yaratacağı karbondioksit etkisi 6 milyon 700 bin kg civarında azalıyor. 100 km civarında bir alana civarında alana dağıtım yapıyorsanız 7 milyon kg karbon salınımını da azaltmış oluyorsunuz."

Bu teknoloji ile alıcıların da avantaj yakaladığını vurgulayan Usta, “Alıcılar açısından ton bazında bir alım söz konusu ise yüzde 10 daha fazla şişe almış oluyor. Aynı zamanda daha hafif şişelerle nakliye yaptığı zaman daha fazla mal yükleyebiliyor” dedi.

YURTDIŞINDA YENİ YATIRIMLAR OLACAK

Yeni yatırımlardan bahseden Usta, “Bozüyük’te tesis kurduk. Bu çerçevede dünyanın büyük tüketicileri veya üreticileri tesisimizi ziyaret ettiler. Kendilerine üretimler yapmaya başladık küçük miktarlarda. Bunun neticesinde “gelip bizim yanımızda tesis üretimimizi yapar mısınız?” dediler. Dolayısıyla bu tip anlaşmalara gitme yoluna girdik. Türkiye’de Bozüyük’te bir yatırım daha yapacağız. Bunun dışında Belçika, İngiltere, ABD, Slovenya’da yatırımlarımız olacak” dedi.

"ŞİŞECAM İLE AMERİKA'DA 5.4 MİLYON TONLUK ÜRETİM YAPACAĞIZ"

Son olarak Usta, “Üretime başladıktan 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük üreticisi olduk. Türkiye tarafında hem Eti soda hem de Kazan soda da toplam 4,4 milyonluk kapasitemiz var. Bunu 4,7 milyon tona çıkardık. Yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki senden sonra 500 bin ton civarında artacak. ABD’de 2 buçuk milyon ton üretimimiz var. 1 milyon tonluk genişletme yatırımımız var. Ayrıca, solüsyon madenciliğinde ABD’de yeni yatırım planlıyoruz. Ortaklarımızdan biri olan Şişecam ile Amerika’da 5,4 milyon tonluk bir üretim yapacağız” diye belirtti.