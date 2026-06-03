Çinli AI devi DeepSeek, 7 Milyar dolarlık fonlama turuna hazırlanıyor

Yapay zekanın olağanüstü hızlı gelişimi, küresel teknoloji rekabetini zirveye taşıdı. Özellikle Çin ile ABD arasında AI alanında yaşanan kıyasıya mücadele, sektörün geleceğini şekillendiriyor. Amerikan şirketlerinin öncülüğünde ilerleyen yapay zeka teknolojilerine karşı Çin, kendi modelleriyle güçlü bir yanıt veriyor. Bu rekabetin son ve en dikkat çekici örneği ise Çinli startup DeepSeek’in rekor ölçekteki fonlama turu oldu. V3 ve R1 modelleriyle Silicon Valley’de büyük yankı uyandıran DeepSeek, ABD’nin Çin’in AI yeteneklerine yönelik algısını derinden sarstı.

TENCENT VE CATL EN BÜYÜK YATIRIMCILAR

DeepSeek’in kurucusu Liang Wenfeng, fonlama turuna kendi kaynaklarından 20 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar dolar) taahhüt etti. Teknoloji devi Tencent 10 milyar yuan, elektrikli araç bataryalarında dünya lideri CATL ise 5 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor. Böylece iki şirket turun en büyük dış yatırımcıları olacak.Şirket, Çin’in ulusal yapay zeka fonu, oyun geliştiricisi NetEase ve e-ticaret devi JD.com ile de nihai görüşmelerini sürdürüyor. Toplam yatırımcı sayısı 10’un altında tutulacak. Hong Kong merkezli IDG Capital ve Monolith Capital da turda yer alması beklenen diğer yatırımcılar arasında.

59 MİLYAR DOLAR DEĞERLEME BEKLENTİSİ

Kaynaklara göre DeepSeek, bu tur sonrasında 350-400 milyar yuan (52-59 milyar dolar) post-money değerlemeye ulaşabilir. Fonlama turunun önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması öngörülüyor. Şirket, şimdiye kadar herhangi bir halka arz (IPO) planı açıklamadı.

ÇİN’İN KENDİ KENDİNE YETERLİ AI EKOSİSTEMİ

Bu yatırımcı grubu, Çin’in yapay zekadan enerji altyapısına kadar tam bağımsız bir AI ekosistemi kurma kararlılığını ortaya koyuyor. CATL, elektrikli araç bataryalarındaki liderliğini AI veri merkezleri için güç ekipmanları ve enerji depolama çözümlerine taşıyor. AI’nin devasa elektrik ihtiyacı, şirketi yeni ve stratejik alanlara yönlendiriyor.Tencent ise kendi geliştirdiği Hunyuan modeliyle yer alırken, ByteDance’in Doubao’su ve DeepSeek gibi rakiplerin gerisinde kaldı. DeepSeek ile kuracağı yakın ilişki, Tencent’e Alibaba’nın Qwen modeline karşı daha güçlü bir konum kazandırabilir.

DeepSeek’in yükselişi, ABD’nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin’in yapay zeka alanında hızlı ilerleyebildiğini bir kez daha gösteriyor. SpaceX’in 135 dolar hisse fiyatıyla 75 milyar dolarlık rekor IPO hedeflediği dönemde, DeepSeek’in bu dev fonlaması da AI sektöründeki sermaye akışının yoğunluğunu gözler önüne seriyor.