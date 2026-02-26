Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.809,88 %-1,71
        DOLAR 43,8713 %0,00
        EURO 51,8949 %0,07
        GRAM ALTIN 7.285,29 %0,26
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,83 %0,89
        BITCOIN 68.822,00 %-0,18
        GBP/TRY 59,5084 %-0,01
        EUR/USD 1,1809 %-0,01
        BRENT 70,97 %0,28
        ÇEYREK ALTIN 11.911,44 %0,26
        Haberler Ekonomi Teknoloji Çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 73 arttı - Teknoloji Haberleri

        Çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 73 arttı

        Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 01:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 73 arttı

        Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği, 25 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara yükseldi.

        Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 39,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 65,56 milyar dolar olması yönündeydi.

        Nvidia'nın geliri 2026 mali yılı genelinde ise yüzde 65 artışla yaklaşık 216 milyar dolara ulaştı.

        Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 78 milyar dolar olarak açıklarken, tahminlerinde Çin'den elde edilecek veri merkezi gelirlerine dair varsayımda bulunmadığını belirtti.

        REKLAM

        ŞİRKETİN KARI YÜZDE 94 ARTTI

        Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

        Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Nvidia'nın 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 89 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 1,76 sente çıktı.

        Şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlem talebinin katlanarak arttığını belirterek, "Müşterilerimiz, yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 24 Şubat 2026 (ABD-İran Savaşı Kapıda Mı?)

        27 Şubat'ta İmralı'dan yeni mesaj. Kurtulmuş MHP, CHP ve DEM ile görüştü. DEM Parti'den infaz kanunu mesajı. MEB'in Ramazan genelgesine tepki. ABD-İran savaşı kapıda mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        Volkanik taşlardan cephanelik çıktı! 8 gözaltı
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        "İran uranyum seviyesini 3.6'ya indirmeye hazır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        F.Bahçe Beko'dan EuroLeague'de 8'de 8!
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Marmara üşüyecek!
        Marmara üşüyecek!
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon