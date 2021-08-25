Citigroup, Bitcoin vadeli kontratlarında alım-satım yapmaya hazırlanıyor.

Coindesk'in haberine göre Citigroup, Chicago'da Bitcoin vadeli kontratlarında işlem yapmayı değerlendiriyor ve bu vadeli kontratların alım-satımında görev yapacak işlemciler işe alıyor.

Kaynaklar Citi'nin bitcoin alım-satım operasyonunu başlatmak için Londra'daki kripto işlem masası için regülatörlerden onay beklediğini de ifade ettiler.

Mayıs ayında Goldman Sachs belirli müşterilerine türevler yolu ile Bitcoin erişim imkanı sağlamıştı.