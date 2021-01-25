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Citroen 2021'de hedef yükseltti

Fransız otomotiv üreticisi Citroen'in 2021 yılını planlarını paylaşan markanın Pazarlama Direktörü Selen Alkım, yeni C4'ün yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını açıkladı. Alkım, "2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. 39 bin 500 adet satış ile yüzde 5.6 pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştireceğimiz yeni C4 lansmanı ile birlikte son yıllarda yer almadığımız C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde de yeni C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek" dedi. Markanın 2020 pazar payı yüzde 3.6 olarak gerçekleşmişti

Citroen 2021'de hedef yükseltti - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

Citroën Türkiye, pandeminin gölgesinde zorlu geçen 2020 yılı performansını ve yeni yıl beklentilerini paylaştı. Markanın 2020 pazar payını yüzde 3.6 olarak açıklayan Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2020'de satışları yüzde 128 artırarak markalar sıralamasında dört basamak birden yükseldikleri ve 10'uncu sıraya yerleştiklerini bildirdi.

Alkım, 2021 yılına dair beklentileri ile ilgili olarak da, "2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. Citroën olarak bu pazarda 39 bin 500 adet satış ile yüzde 5.6 pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştireceğimiz yeni C4 lansmanı ile birlikte son yıllarda yer almadığımız C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde de yeni C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek" dedi.

Alkım, yılın dördüncü çeyreğinde C4'ün elektrikli versiyonunu Türkiye'ye getirmeyi istediklerini belirtirken, c-segment bir sedan model için de 2022 sonunu işaret etti.

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