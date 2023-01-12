Citroen yeni aracını satışa sundu!

4 FARKLI DONANIM

Citroën C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli ë-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.

Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.