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Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1.000 kişilik istihdam yaratacak Firmadan yapılan açıklamaya göre Class Petrol böylece Türkiye genelindeki istasyon sayısını 2023 yılına kadar 250’ye, sağladığı istihdam rakamını ise 3 bine çıkaracak. Class Petrol’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalara vurgu yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam ile ilgili yaptığı "İş dünyamız istihdam oluşturuyor, ancak yeterli görmüyorum" lafı üzerine "Biz Class markamız ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine destek oluyoruz. Her yeni istasyonumuzda onlarca kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu rakamı her geçen gün artıracağız. Şu zorlu dönemde tüm iş dünyasının bu çağrıya destek vermesi gerekiyor" denildi.

'YATIRIM YAPAN KAZANACAK'

Cumhurbaşkanı'nın ekonomide öngörülebilir bir yola girildiği sözüne de vurgu yapan Class Petrol "Yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır. Türkiye yatırım yapıldığında yüksek kazanç sağlanacak ülkeler arasında olduğunu tüm dünyaya gösterecektir" açıklaması yapıldı