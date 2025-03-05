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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Coca-Cola İçecek 2024'ü 12,5 milyar TL yatırımla kapadı - İş-Yaşam Haberleri

        Coca-Cola İçecek 2024'ü 12,5 milyar TL yatırımla kapadı

        Coca-Cola İçecek, 2024'te toplam 12,5 milyar TL yatırım yaptı. CCI'ın net satış geliri, enflasyon muhasebesi uygulması sonrası bir önceki yıla göre yüzde 5,6 oranında azalırken son çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,3 oranında artan satış hacmi yılın geri kalanındaki performansı dengeledi. Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi, "2024'te kontrol edebileceğimiz alanlara odaklanarak, tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettik. Önümüzdeki fırsatlara inanarak, talepten önce yatırım yapmaya devam ediyoruz. Özbekistan'daki dördüncü fabrikamızın ve Kazakistan'daki üçüncü fabrikamızın açılışıyla birlikte Bangladeş pazarına giriş yaptık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 01:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:17
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        Coca-Cola İçecek bilançosunu açıkladı
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        Coca-Cola İçecek (CCI), 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Zorlu piyasa koşullarında uzun vadeli stratejileri doğrultusunda yeni yatırımlarla büyümeye odaklanan şirket, 2024 yılında toplam 12,5 milyar TL yatırım yaptı. CCI’ın net satış geliri, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası bir önceki yıla göre yüzde 5,6 oranında azalırken son çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,3 oranında artan satış hacmi yılın geri kalanındaki performansı dengeledi. Enflasyon muhasebesi uygulanan verilere göre Türkiye’de net satış gelirinde yüzde 7,5 oranında gerileme yaşandı ve Türkiye’nin enflasyon muhasebesi hariç net satış geliri yüzde 48,6 artış gösterdi.

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        Geçen yıl şirketin toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 gerileyerek 1,5 milyar ünite kasa oldu. 2024 yılında Türkiye'deki hacim artışı ise 2023 yılına göre yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte yüzde 18,4'lük büyüme ile satış hacminde iyileşme elde edildi.

        'ZORLU ORTAMDA YOL ALDIK'

        Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2024 yılında, zorlu bir faaliyet ortamında yol aldık. Ekiplerimizin saha yetkinlikleri, kaliteli portföy karmamız ve işletme modelimizin dayanıklılığı sayesinde dayanıklılığımız bir kez daha kanıtlandı. Dünya standartlarındaki günlük operasyonlarımızı sürdürerek, uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ettik” dedi.

        Yahi “Talepten önce yatırım konusundaki kararlılığımızı, 2024 yılı itibarıyla toplam 12,5 milyar TL yatırım yaparak koruduk. Bu yatırımın yaklaşık dörtte biri, Türkiye operasyonlarımızda gerçekleşti” diye konuştu.

        2025’TE İKİ YENİ FABRİKA AÇACAK

        CCI, 2024 yılında The Coca-Cola Company'den devraldığı Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited ile Bangladeş pazarına giriş yaparak toplamda 600 milyonluk nüfusa içecek yelpazesi sunmaya başladı. Ayrıca, Özbekistan’daki dördüncü, Kazakistan’daki üçüncü fabrikasını devreye alarak, Tarihi İpek Yolu üzerindeki varlığını daha da güçlendirdi. Şirket, talepten önce yatırım yapma ilkesi ve pazarlarının uzun vadeli potansiyeline olan inancı doğrultusunda, 2025 yılında faaliyete geçmek üzere Azerbaycan’ın İsmayıllı şehri ile Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki yeni fabrika açmayı planlıyor.

        2025 beklentilerine ilişkin görüşlerini de açıklayan Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, şunları söyledi: “Geleceğe bakarken iyimserliğimizi koruyor ancak yine de temkinli davranıyoruz. Ekonomik ve jeopolitik zorluklar devam etse de bunları çeviklik, disiplin ve durmaksızın büyüme odağımız ile yönetme yeteneğimize güveniyoruz. Stratejimiz net, temellerimiz güçlü ve geleceğe yönelik vizyonumuz parlak. 2025’te de uzun vadede kaliteli büyüme odağımıza sadık kalacağız. 2024'ten öğrendiklerimizle, hacim büyümesi yaratmak için kontrol edebildiklerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle disiplinli günlük saha uygulamalarına, ürünlerimizin pazarlarımızdaki tüketiciler için satın alınabilir olmasını sağlamaya ve kaliteli portföy karmasına odaklanacağız.”

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