Colin Kazım Richards'ın yeni adresi Crawley Town

Sarıyer'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu: Sürpriz yaptım

SARIYER'de Esra Poyraz T.'nin (38) kafeteryası, boşanma aşamasında olduğu ve 11 aydır ayrı yaşadığı eşi Oğuzhan T. (38) tarafından soyuldu. Kasadan bilezik çalıp kaçan Oğuzhan T., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Dükkana gittim çiçek göndermiştim o gitti mi diye kontrol ettim. Eşime sürpriz yaptım" dediği öğrenildi. (DHA)