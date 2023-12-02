Concha Velasco yaşamını yitirdi

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"DUA ETMENİZİ RİCA EDİYORUZ"



Concha Velasco'nun oğulları, ayrıca, "Dünyanın en iyi annesine sahip olduğumuz, onu seven ve hayranlık duyan bu kadar çok İspanyol'un sevgisini kazandığımız için çok şanslıyız. Hepinize teşekkür ederiz. Annemizin ruhunun ebedi istirahati için dua etmenizi rica ediyoruz. Ailemiz de ona teşekkür edecek" şeklinde konuştu.