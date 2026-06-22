Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı hızla artarken, bu dönüşüm otomotiv tedarik sanayisini de yeniden şekillendiriyor.

Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre 2025 yılında küresel elektrikli araç satışları yüzde 20 büyüyerek 20.7 milyon adede ulaştı. Avrupa pazarı yüzde 33'lük büyümeyle dikkat çekerken, Türkiye yaklaşık 190 bin adetlik satışla Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı konumuna yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Türkiye'deki elektrikli araç parkı, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 427 bin 486 adede ulaştı.

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Elektrikli mobilitedeki dönüşümü yakından takip eden lastik üreticilerinden Continental, geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda düzenlediği "Conti Experience-EV Driving Test" etkinliğinde yeni nesil lastik teknolojilerini tanıttı.

Etkinlik kapsamında bir araya geldiğimiz Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, hem sektörün mevcut durumuna hem de şirketin gelecek hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrikli mobilite dönüşümünün yalnızca araç teknolojilerini değil, sürüş deneyimini de değiştirdiğini belirten Tamer, Continental'in sürdürülebilirlik hedeflerinin de bu dönüşüm doğrultusunda şekillendiğini söyledi.

Tamer, "Elektrikli mobilite alanındaki dönüşüm yalnızca araç teknolojilerini değil, sürüş deneyimini de yeniden şekillendiriyor. En geç 2050 yılına kadar lastiklerimizde yüzde 100 sürdürülebilir malzeme kullanımına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"OTOMOTİV İYİ GİDERSE LASTİK DE İYİ GİDER"

Küresel otomotiv sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Tamer, Çin dışındaki pazarlarda üretim düşüşü yaşandığını ifade etti.

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"Otomotiv sektörü iyi giderse lastik sektörü de iyi gider" diyen Tamer, dünya genelinde binek araç lastiği pazarının geçtiğimiz dönemde yaklaşık yüzde 7 daraldığını belirtti.

2026 yılı için sınırlı bir büyüme beklendiğini söyleyen Tamer, özellikle ticari araç lastiği segmentinde daralmanın daha belirgin hissedildiğini kaydetti.

Şirketin yeniden yapılanma sürecine de değinen Tamer, iki yıl önce Continental bünyesindeki otomotiv ve ContiTech iş kollarının lastik operasyonlarından ayrıldığını hatırlattı.

ContiTech'in satış sürecinin devam ettiğini belirten Tamer, işlemin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu dönüşümün ardından Continental'in temel faaliyet alanının lastik operasyonları olacağını ifade eden Tamer, hissedarlar için daha fazla değer yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Continental'in küresel gelirlerinin yüzde 53'ünün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinden geldiğini kaydeden Tamer, şirketin 2030 yılına kadar dünyanın bir numaralı lastik çözüm sağlayıcısı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

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TÜRKİYE'DE BAYİ AĞI İKİ KATINA ÇIKACAK

Türkiye'nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya operasyonlarının da Türkiye organizasyonuna bağlı olduğunu belirten Tamer, ekiplerinde 100'den fazla milletten çalışanın görev yaptığını söyledi.

2018-2023 döneminde bayi ağını yüzde 60 büyüttüklerini belirten Tamer, bugün 300'ün üzerinde bayiye ulaştıklarını kaydetti.

Şirketin hedefinin 2029 yılına kadar bayi ağını 2024 seviyesine göre iki katına çıkarmak olduğunu söyleyen Tamer, "Türkiye'deki pazar payımızı Avrupa seviyelerine taşımak istiyoruz. Bunun için ülke genelindeki yaygınlığımızı artırmaya odaklanıyoruz" dedi.

"MALİYET ARTIŞINI FİYATLARA YANSITAMIYORUZ"

Jeopolitik gelişmelerin maliyet baskısını artırdığını da kaydeden Tamer, yoğun rekabet nedeniyle bu maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtamadıklarını söyledi.

Tamer, "Bu nedenle verimlilik artırıcı uygulamalara odaklanıyoruz. 2026 yılında binek araç lastiği pazarının geçen yıla paralel veya bir miktar üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Ticari araç tarafında ise kayıp daha belirgin" değerlendirmesinde bulundu.

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LASTİK BAYİLERİ SERVİS NOKTASINA DÖNÜŞECEK

Continental'in yeni hizmet modeli olan Continental Car Service hakkında da bilgi veren Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, uygulamanın pilot olarak başlatıldığını ve önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni modelle birlikte lastik değişimi için gelen müşterilere bakım ve servis hizmetlerinin de sunulacağını belirten Tamer, bayilerin giderek daha kapsamlı otomotiv hizmet merkezlerine dönüşeceğini ifade etti.

ETKİNLİĞİN ORTASINDA MİLYARLIK CEZA

Continental'in etkinliği sırasında dikkat çekici bir gelişme de yaşandı. Selçuk Havalimanı'nda markanın lastiklerini test ettiğimiz saatlerde, Rekabet Kurulu'nun lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik toplam 3.63 milyar liralık idari para cezası kararı gündeme damga vurdu.

Rekabet Kurulu, otomotiv lastiği üreticileri ve distribütörlerine; fiyatlarda uyumlu eylemde bulunulması, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirilmesi ve iş gücü piyasasına yönelik bazı uygulamalar nedeniyle idari para cezaları verdi.

Karar kapsamında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesilirken, şirketi 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental takip etti.

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Test sürüşlerinin devam ettiği saatlerde Rekabet Kurulu'nun sektöre yönelik milyarlarca liralık ceza kararı açıklanınca, gözler bir anda lastik üreticilerine ve bizler içinde markanın yetkililerine çevrildi.

Kararın Continental açısından olası etkilerini sorduğumuz şirket yetkilileri şu aşamada bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu belirterek, Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararının beklendiğini ifade etti.

FARKLI PARKURLARDA TEST EDİLDİ

Etkinlik kapsamında SportContact 7, AllSeasonContact 2, PremiumContact 7, PremiumContact 6, EcoContact 7 ve UltraContact NXT lastikleri farklı sürüş senaryolarında deneyimlendi.

Elektrikli spor otomobiller için geliştirilen SportContact 7, Selçuk'taki Efes Havalimanı pistinde gerçekleştirilen testlerde yüksek yol tutuş performansı ve kısa fren mesafesiyle öne çıktı.

Kuşadası-Özdere sahil yolunda gerçekleştirilen sürüşlerde ise PremiumContact 7 ve PremiumContact 6 lastikleri test edildi.

Etkinlikte tanıtılan UltraContact NXT modeli ise yüksek oranda geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanımıyla dikkat çekti.

Continental'in paylaştığı verilere göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en yüksek satış hacmine sahip 10 elektrikli araç üreticisinin tamamı fabrikasyon çıkışında Continental lastiklerini tercih ediyor.

Dünya genelinde ise en büyük 20 otomotiv üreticisinden 17'si Continental teknolojilerini kullanıyor.