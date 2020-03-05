Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, bir basın toplantısında kendisine yöneltilen koronavirüs sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu. Ünlü insanların gündeme dair fikirlerinin önemli olmadığına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı “Çok ciddi bir konuda bir futbol menajerinin fikrinin önemli olması hayatta sevmediğim şeylerin başında geliyor. Bunu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum" dedi.

"ÜNLÜLERİN NE SÖYLEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Ünlü insanların fikirlerinin önemli olmadığını belirten Klopp, "Ünlülerin ne söylediği önemli değil. Biz olaylarla ilgili doğru bir yaklaşımla konuşmalıyız, benim gibi konu hakkında bilgisi olmayanlar değil, bilgisi olanlar konuşmalı. Onlar konuşacak ve insanlar bunu yapın, şunu yapın diyecek ve her şey yoluna girecek veya girmeyecek. Politika veya koronavirüs... Neden bana soruyorsunuz? Ben beyzbol şapkası takan ve kirli sakalı olan biriyim. Benim Corona virüsü ile görüşüm önemli değil" ifadelerini kullandı.

Alman menajerin bu açıklaması gündeme oturdu.