        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK Çorum FK Çorum FK: 2 - Bodrum FK: 0 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Çorum FK: 2 - Bodrum FK: 0 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde 1-0 yenildiği maçın rövanşında Çorum FK, evinde normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında Bodrum FK'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Süper Lig'e yükselme yolunda kritik bir adım atan Çorum FK, finalde Esenler Erokspor'la kozlarını paylaşacak.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 22:44
        Çorum FK play-off finalinde!

        Trendyol 1. Lig play-off yarı finali rövanşında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

        Çorum Şehir Stadı'nda normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 2-0'lık skorla kazanan Çorum FK, turun ilk ayağında 1-0 yenilse de finale yükselmeyi başardı.

        Çorum FK'ya play-off finalini getiren golleri 81'de Arda Hilmi Şengül ve 99. dakikada Braian Samudio attı.

        Süper Lig biletini alma yolunda kritik bir adım atan Çorum FK, 24 Mayıs Pazar Günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

