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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK'da Tahsin Tam dönemi! - Futbol Haberleri

        Çorum FK'da Tahsin Tam dönemi!

        Trendyol 1. Lig ekipleriden Çorum FK Teknik Direktör Tahsin Tam ile anlaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 00:52 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:52
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        Çorum FK'da Tahsin Tam dönemi!
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        rendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek olan ve sezon sonunda Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Çorum FK, takımın başına Teknik Direktör Tahsin Tam'ı getirdiğini duyurdu.

        Tahsin Tam, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Çorum FK'de teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

        ÇORUM FK, TAHSİN TAM'I AÇIKLADI

        Konuyla ilgili Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kıymetli destekçilerinden Arca Savunma firmasının ortağı Savaş Balçık, teknik direktörümüz Tahsin Tam konusunda son noktayı koydu. 2. Lig şampiyonluğunda birlikte büyük başarılara imza atan Savaş Balçık ile Tahsin hocamız arasındaki güçlü dostluk, 1. Lig hedefimizde de yol gösterici oluyor. '2. Lig şampiyonluğunun ardından şimdi de 1. Lig'de hocamızla kupa kaldırmalıyız. Yolumuza Tahsin hocamızla devam etmeliyiz' diyen Balçık’ın bu net duruşunun ardından, Başkanımız Oğuzhan Yalçın da o zaman hedefimiz TAM yolumuz net diyerek teknik direktörümüz Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığını duyurdu" ifadelerine yer verildi.

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