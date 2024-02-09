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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Çorum FK-Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Çorum FK-Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup ederek rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:46 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:46
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        10 maçlık seriyi Ümraniye bitirdi!
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı siyahlı ekip, 10 haftalık aradan sonra ilk kez yenilgi yüzü gördü.

        Maçtan dakikalar

        3. dakikada İlhan’ın ceza sahasına yerden ortasında Atakan ön direkte topa ayak koydu. Kaleci Hasan Hüseyin’in tokatladığı topla buluşan Atakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        14. dakikada sol kanattan Atakan’ın kullandığı korner atışında Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı. Dönen topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

        34. dakikada kazanılan faul atışında penaltı noktasında topla buluşan Cavare, kaleci Hasan Hüseyin’in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        63. dakikada sağ kanattan Atakan’ın ortasında Ahmet Sağat topa kafayı vurdu. Savunmadan dönen topu Geraldo rövaşata ile kaleye gönderdi, savunma çizgiden çıkardı.

        73. dakikada sol kanattan Erkan’ın ortasında Eren kafayı vurdu, top savunmanın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ozan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ubeyd soluna giden topu köşeden çıkardı.

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