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        Haberler Spor Futbol Çözüm arıyor: Pep Guardiola'ya ulaşılamıyor! - Futbol Haberleri

        Çözüm arıyor: Pep Guardiola'ya ulaşılamıyor!

        İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kötü gidişatı sona erdirmek için ofisinden çıkmadığı ve telefonlarına ulaşılmadığı belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 00:07 Güncelleme: 04.12.2024 - 00:07
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        "Guardiola'ya ulaşılamıyor!"
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        İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, kariyerinin en kötü dönemini Manchester City'de geçiriyor.

        İngiliz deviyle Premier League'de olağanüstü bir dominasyon kuran Guardiola, tam 6 kez lig şampiyonu olmayı başardı.

        Bu sezon ise beklentilerin bir hayli altında kalan, şampiyonluk yarışından henüz ligin ilk yarısında kopan Pep Guardiola, durumu düzeltmek adına ofisine kapandı.

        "TELEFONLARA CEVAP VERMİYOR"

        İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester City'deki krizi çözmek adına ofisine kapanan Guardiola, kendisine ulaşmak isteyenlerin aramalarına da cevap vermiyor.

        Takımını krizden çıkarmak adına canla başla çalışan Guardiola, Manchester City'deki kötü gidişin de en büyük sorumlusu olarak görülüyor.

        İspanyol teknik direktör, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Başım dertte olduğunda annem ve babam benim hep yanımda oldu. Şimdi ben de oyuncularla birlikte olup onlara yardım etmek istiyorum" demişti.

        Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçın ardından yüzüne attığı çiziklerle de dikkat çekmişti.

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