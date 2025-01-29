Cristiano Ronaldo: Oğlum, Mbappe senden daha iyi diyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, oğlu Matteo ve Kylian Mbappe'yle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"OĞLUM, MBAPPE'NİN BENDEN DAHA İYİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Ronaldo, açıklamasında, "Oğlum Matteo, Mbappe'yi çok seviyor. Bana, Mbappe'nin benden daha iyi olduğunu söylüyor. Ben de ona babasının daha iyi olduğunu ve daha çok golü olduğunu söylüyorum. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'da bu sezon 23 maçta süre bulan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 20 gol attı ve 3 asist yaptı.