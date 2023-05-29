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Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübünün hamlesi sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağladı.

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  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hala umudu olan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. 
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Sarı-Lacivertli ekip, Premier Lig'in golcüsü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Ancak Fenerbahçe bu transferde zora girdi, Crystal Palace yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe için İstanbul'a yıldız oyuncunun menajeri ve aynı zamanda abisi olan Zaha'nın temsilcisi gelmişti.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Bu durum, görüşmelerin olumlu gittiğini gösteriyordu, fakat Premier Lig ekibinden Zaha'ya dev bir teklif geldi.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Zaha'yı takımda tutmak isteyen Palace yetkilileri, yıldız oyuncuya son olarak yüklü bir maaş teklif etti.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    The Sun; Crystal Palace yöneticilerinin Zaha'yı takımda tutmak istediği ve yıldız golcülerine yıllık tam 10 milyon sterlin teklif ettiklerini yazdı.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson yıldız oyuncusu için yaptığı açıklamalarda, "Kulüp Zaha ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptı ve bu görüşmeler devam edecek. Sonucun ne olacağı ya da ne kadar ilerleyeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bir Palace taraftarı olarak tek umudum, onu gelecek sezon Crystal Palace için oynarken görebilmek" dedi.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    İngiliz teknik adam sözlerine, "Burası iyi bir kulüp, iyi bir takım. Takım giderek güçleniyor. Takımın potansiyeli büyük ve gelecek sezon, bu yıl yapabildiğimizden daha iyisini yapmaya çalışacağız. Tüm bunlar kalmayı istemek için çok iyi nedenler, ayrıca bu kadar efsane ya da ikonik bir oyuncuysanız, bu belki de kalmak için daha da teşvik edildi. Kalması için pek çok neden var." diye devam etti.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Deneyimli hoca Zaha için son olarak, "Zaha şimdiden büyük bir miras bıraktı. Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğu konusunda endişelenmesine gerek olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Fenerbahçeli yöneticilerin ise önümüzdeki günlerde Zaha'yla tekrar bir araya geleceği ve bu transferi bitirmek için daha net adımlar atması bekleniyor.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

    Ancak, yüklü bir maaş teklif edilen Zaha'nın Süper Lig'e gelme ihtimali de zora girmiş oldu.
  • Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!

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