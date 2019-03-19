Çukur'da babalar ile oğulları arasında büyük yüzleşmeler yaşandı

‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Mahsun’un geçmişini arayan Sena ve Selim, Aliço’nun da yardımıyla Mahsun’un babası Kadir’i buldu. Usta oyuncu Menderes Samancılar’ın hayat verdiği Kadir, yıllar sonra oğluyla karşı karşıya geldi.

Mahsun’u kaybetmemek için tüm bunların Sena ve Selim’in oyunu olduğunu söyleyen Çeto, Mahsun’u hayatının en büyük hatasına doğru sürükledi. Takım elbisesini giyip Kadir’in karşısına çıkan Mahsun, onu öldürdü. Ancak tam bu sırada annesini gören Mahsun, Kadir’in babası olduğunu anlayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Bölümün finalinde İdris, oğulları Yamaç, Vartolu, Selim ve Cumali ile birlikte pazar tezgahının başına geçti.

ÇUKUR, SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.53 izlenme oranı (rating),19.83 izlenme payı (share),AB’de 8.73 izlenme oranı (rating),20.41 izlenme payı (share),Total’de ise 8.74 izlenme oranı (rating),18.90 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #anambabam etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. ‘Çukur’ #anambabam etiketi ile Twitter Türkiye ve dünya gündeminde 1. sıraya kadar yükseldi. #anambabam etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 25 dakika, dünyada 5 saat 50 dakika; #çukur etiketi ise Türkiye’de 4 saat 15 dakika, dünyada 1 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

İDRİS VE VARTOLU’NUN DUYGUSAL YÜZLEŞMESİ!

Çeto’nun mahallede herkesin karşısında Vartolu Salih’in geçmişte onunla çalıştığını söylemesi soğuk rüzgarlar estirdi. Bu gerçeği İdris’in de öğrenmesiyle derinden sarsılan Vartolu, onun karşısına çıkarak duygu yüklü bir konuşma yaptı. Vartolu’nun bu hamlesi karşısında İdris’in tepkisi beklenmedik oldu. Ertesi gün oğlunun karşısına çıkıp onun saçını okşayıp öperken, “Kardeşlerine söyleme, bir gün olsun sevmedim hiçbirisini böyle!” demesi Vartolu’yu derinden etkiledi.

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Çeto’nun gözyaşları içinde Mahsun’un öldüğü anlar ise ekran başındakilerde büyük bir soru işareti yarattı.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!