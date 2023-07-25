Cumhurbaşkanı Erdoğan: "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IDEF 2023 için bir video mesaj yayınlayarak savunma sanayisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Savunma sanayinde Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar" ifadelerini kullandı

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün katılımcılara açıldı. 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen fuar için bir video konferans yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara ve halka seslendi.

2023 YILINDA 6 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Erdoğan konuşmasında savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projenin titizlikle hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

Körfez ülkeleri ziyareti ile ilgili de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan"Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.