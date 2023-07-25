Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IDEF 2023 için bir video mesaj yayınlayarak savunma sanayisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Savunma sanayinde Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı bugün katılımcılara açıldı. 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen fuar için bir video konferans yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara ve halka seslendi.

        2023 YILINDA 6 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

        Erdoğan konuşmasında savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projenin titizlikle hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Savunma sanayinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

        Körfez ülkeleri ziyareti ile ilgili de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan"Körfez ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023’te yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?