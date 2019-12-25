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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte gösterim tarihi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtılacağı tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yerli otomobillerin üzeri örtülü fotoğraflarını paylaştı. Peki Yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte gösterim tarihi...

Yerli otomobil ne zaman çıkacak

Yerli otomobil ne zaman çıkacak? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yerli otomobilin çıkış tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladı. İşte yerli otomobilin ilk gösterim tarihi...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen yerli otomobilde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtılacağı tarih belli oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli oto ile ilgili olarak, "Yerli otomobilin ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz" dedi.

BAKAN VARANK'TAN İLK PAYLAŞIM

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin fotoğrafını da üzerindeki örtü ile birlikte kamuoyu ile paylaştı.

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