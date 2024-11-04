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        Haberler Spor Tenis WTA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep Sönmez'e tebrik - Tenis Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep Sönmez'e tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen WTA Merida Açık'ta şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez için tebrik mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep'e tebrik
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'daki WTA Merida Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak ülkemizi gururlandıran milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."

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