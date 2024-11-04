Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Zeynep Sönmez'e tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da düzenlenen WTA Merida Açık'ta şampiyon olan milli tenisçi Zeynep Sönmez için tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'daki WTA Merida Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak ülkemizi gururlandıran milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."