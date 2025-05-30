Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Giriş: 30.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi’nde (Euroleague) şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yer aldı.
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