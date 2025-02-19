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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram ikramiyesi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram ikramiyelerine ilişkin soruya "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bunun platformu değil, genel ekonomi konularının konuşulduğu toplantıda bölgesel konular ele alınacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:17
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bayram ikramiyesi açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine ilişkin "Biliyorsunuz bölgesel planlarımızı bölgelerde ilan ediyoruz. O vesile ile bölgedeki aktörleri bir araya getirip, onlarla istişareler yapıyoruz. O bölgenin valileri, vekilleri, belediye başkanları, meslek kuruluşları bütün bunlarla bir araya gelip istişareler yapıyoruz. Bu seferki toplantımız Giresun'da; orada DOKAP ilan edeceğiz. Daha önce GAP'ı Şanlıurfa'da ilan etmiştik, KOP'u Konya'da ilan etmiştik. Bir sonrakini de DAP'ı da Erzurum'da yapacağız. Bu bölgesel bir program, oradaki aktörlerle istişarelerimiz olacak. O vesile ile bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makroekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak" diye konuştu.

        Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğüne işaret ederek "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bunun platformu değil, genel ekonomi konularının konuşulduğu toplantıda bölgesel konular ele alınacak" ifadelerini kullandı.

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        #bayram ikramiyesi
        #Ekonomi Koordinasyon Kurulu
        #ekonomi
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