Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın kızı binicilikte iddialı 0:00 / 0:00

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve Ak Parti MYK Üyesi iş insanı Korkmaz Karaca'nın kızı İpek Karaca, spordaki başarıyla şimdiden babası gibi adından söz ettirmeye başladı.

Çamlıca Bilfen 5. sınıf öğrencisi olan İpek Karaca, tam bir at tutkunu. Küçük yaştan beri binicilik sporuyla ilgilenen Karaca, şimdiden birçok ödül aldı.

Henüz 10 yaşında olan İpek Karaca, tam bir binicilik sporu hayranı. Okul haricinde tüm zamanını atlarla geçiren Karaca'ya en büyük desteği babası veriyor.

İpek Karaca hedefinin binicilik sporunda Türkiye'yi uluslarası yarışmalarda temsil etmek olduğunu söylüyor.

KORKMAZ KARACA KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı.

Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren “Indagro Group”’un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında Fox Tv’de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal’ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan Ak Parti Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki Bey’in önermesi; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bugüne kadar birçok televizyon programına konuk ve yorumcu olarak katılan Korkmaz Karaca iyi derecede İngilizce bilmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Korkmaz Karaca; Merve Karaca ile evli olup, İpek Karaca isimli bir kız evlada sahiptir.