"Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 16 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını fiyatı...

16 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 Mart Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla %0,34

azalma ile alışta 5.817,20 TL'den satışta ise 5.927,47 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.817,20 TL

SATIŞ: 5.927,47 TL

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