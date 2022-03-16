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Haberler Altın Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 16 Mart canlı cumhuriyet altını fiyatları sorgulama ekranı!
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Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 16 Mart 2022 Cumhuriyet altını fiyatları

Cumhuriyet altını fiyatı 16 Mart Çarşamba gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Güncel piyasalara göre altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte 16 Mart Çarşamba günü güncel alış - satış rakamları...

Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? 16 Mart canlı cumhuriyet altını fiyatları sorgulama ekranı!

"Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 16 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını fiyatı...

16 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 Mart Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla %0,34
azalma ile alışta 5.817,20 TL'den satışta ise 5.927,47 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.817,20 TL

SATIŞ: 5.927,47 TL

16 MART 2022 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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