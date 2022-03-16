"Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 16 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet altını fiyatı...
16 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 16 Mart Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla %0,34
azalma ile alışta 5.817,20 TL'den satışta ise 5.927,47 TL'den işlem görüyor.
ALIŞ: 5.817,20 TL
SATIŞ: 5.927,47 TL
16 MART 2022 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLAR