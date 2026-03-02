Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı!
Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, İran-ABD arasında yaşanan gerilim nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığı öğrenildi.
Giriş: 02.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, İran-ABD arasında yaşanan gerilim nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.
FIFA semineri için Dubai'de olan Çakır, şimdilik bir çıkış olmadığını belirterek, "Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim." dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ