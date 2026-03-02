Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı! - Futbol Haberleri

        Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı!

        Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, İran-ABD arasında yaşanan gerilim nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı!

        Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, İran-ABD arasında yaşanan gerilim nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

        FIFA semineri için Dubai'de olan Çakır, şimdilik bir çıkış olmadığını belirterek, "Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel'den Tanju Özcan açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju Özcan'a sorulan soru şu; Bir vakıf var. Vakfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki 'Belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Uçan tekmeyle saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Uçan tekmeyle saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları