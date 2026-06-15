Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.305,00 %2,63
        DOLAR 46,2794 %0,02
        EURO 53,7579 %0,40
        GRAM ALTIN 6.454,10 %2,82
        FAİZ 41,76 %-2,36
        GÜMÜŞ GRAM 105,07 %3,78
        BITCOIN 65.661,00 %2,64
        GBP/TRY 62,1853 %0,20
        EUR/USD 1,1607 %0,34
        BRENT 82,75 %-5,24
        ÇEYREK ALTIN 10.551,40 %2,81
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam D-Marin İtalya'da marina satın aldı

        D-Marin İtalya'da marina satın aldı

        D-Marin, Sardinya'daki Olbia Marina'yı satın aldığını duyurdu.  D-Marin CEO'su Oliver Dörschuck "Bu satın alma, D-Marin'in Akdeniz genelinde sürdürdüğü istikrarlı ve stratejik büyüme sürecinin devamını oluşturuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        D-Marin İtalya'da marina satın aldı

        D-Marin, Sardinya’daki Olbia Marina’yı satın aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Marina di Olbia Yacht Service (MOYS) ve Molo Brin’i kapsayan bu yatırım, şirketin Kuzey Sardinya ve Batı Akdeniz hattındaki varlığını güçlendirirken, İtalya’yı D-Marin’in en büyük bölgesel portföyü konumuna taşıyan süreci daha da pekiştirdi. Sardinya’nın kuzeydoğusunda, Olbia Limanı içinde konumlanan ve birbirine yakın şekilde faaliyet gösteren bu iki marina, bölgedeki yatçılık trafiği açısından kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan D-Marin CEO’su Oliver Dörschuck: “Olbia ve Molo Brin, Akdeniz’in en önemli yatçılık geçiş noktalarından birini oluşturuyor. Ölçekleri, konumları ve güçlü altyapıları bu iki lokasyonu D-Marin portföyüyle doğal bir uyum içine taşıyor. Halihazırda güçlü bir itibara sahip bu iki destinasyona operasyonel uzmanlığımızı, dijital inovasyon kabiliyetimizi ve hizmet anlayışımızı taşıyarak önemli bir değer yaratma fırsatı görüyoruz. Bu satın alma, D-Marin’in Akdeniz genelinde sürdürdüğü istikrarlı ve stratejik büyüme sürecinin devamını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

        Marina di Olbia Yacht Service,150 metreye kadar olan tekneler için 270 bağlama kapasitesi sunuyor. 5,2 metre maksimum draft derinliğine sahip olan tesis, Sardinya’nın kuzey kıyısındaki en büyük 200 metrelik yakıt iskelesiyle aynı anda 7 yata yakıt ikmali yapılmasına imkân tanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Engelli kızı için rampa isteyen kadına komşunun kürekli saldırısı kamerada; şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, bedensel engelli kızı için evinin önüne belediyenin de desteğiyle yaptırmak istediği rampa nedeniyle çıkan tartışmada E.B. (65) isimli kadın, komşusu Mehmet Kaçar'ın (45) kürekli saldırısında yaralandı. Başına 12 dikiş atılan E.B.'ye saldırı anı güvenlik kamerasına ya...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları