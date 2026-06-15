D-Marin İtalya'da marina satın aldı

D-Marin, Sardinya’daki Olbia Marina’yı satın aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Marina di Olbia Yacht Service (MOYS) ve Molo Brin’i kapsayan bu yatırım, şirketin Kuzey Sardinya ve Batı Akdeniz hattındaki varlığını güçlendirirken, İtalya’yı D-Marin’in en büyük bölgesel portföyü konumuna taşıyan süreci daha da pekiştirdi. Sardinya’nın kuzeydoğusunda, Olbia Limanı içinde konumlanan ve birbirine yakın şekilde faaliyet gösteren bu iki marina, bölgedeki yatçılık trafiği açısından kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan D-Marin CEO’su Oliver Dörschuck: “Olbia ve Molo Brin, Akdeniz’in en önemli yatçılık geçiş noktalarından birini oluşturuyor. Ölçekleri, konumları ve güçlü altyapıları bu iki lokasyonu D-Marin portföyüyle doğal bir uyum içine taşıyor. Halihazırda güçlü bir itibara sahip bu iki destinasyona operasyonel uzmanlığımızı, dijital inovasyon kabiliyetimizi ve hizmet anlayışımızı taşıyarak önemli bir değer yaratma fırsatı görüyoruz. Bu satın alma, D-Marin’in Akdeniz genelinde sürdürdüğü istikrarlı ve stratejik büyüme sürecinin devamını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Marina di Olbia Yacht Service,150 metreye kadar olan tekneler için 270 bağlama kapasitesi sunuyor. 5,2 metre maksimum draft derinliğine sahip olan tesis, Sardinya’nın kuzey kıyısındaki en büyük 200 metrelik yakıt iskelesiyle aynı anda 7 yata yakıt ikmali yapılmasına imkân tanıyor.