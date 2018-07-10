Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Rus sağ kanat Arsen Khubulov'u transfer etti.

Kulüp binasında gerçekleşen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan ile asbaşkan Ünsal Kıraç'ın yer aldığı törende, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Khubulov ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Arsen Khubulov son iki sezonda formasını giydiği Anzhi Makhachkala ile 38 maçta 8 gol attı.

Başkan Mevlüt Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyoruz bir yandan da kulübün ileriye dönük planlarını yapıyoruz. Bu zamana kadar 5-6 transfer yaptık. Bugün de Rusya'dan bir futbolcu kardeşimizi getirdik." dedi.

Doğan, Khubulov transferinin kulübe katkısının olacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Teknik heyet ve transfer komitemizle uzun uğraşlar sonucu bu futbolcumuzu kadromuza kattık ve bize faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra 2 ya da 3 futbolcu daha alacağız. Kamp dönemi bitince eksik gördüğümüz yerler olursa onlara da ayrı bakacağız. Amacımız kümede kalmak değil yukarıları zorlayabilen, şehrimizin ve taraftarımızın izlemekten keyif alacağı bir takım kurmak."

'RAKİBİN ÖNEMİ YOK'

Atiker Konyaspor deplasmanında ilk karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Doğan, "Kendi sahamızda da Beşiktaş ile maç yapacağız. Ligde hangi takımla maç yapacağımızın bir önemi yok. Önemli olan takımın kendi durumudur. Eğer kalitemiz ve durumumuz iyi ise hiçbir takım fark etmez. Biz kendi oyunumuzu oynayıp galip gelebilirsek problem yoktur." değerlendirmesinde bulundu.